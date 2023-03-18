Çin, Türev İşlemlere İlişkin Taslak Yönetmelik Konusunda Halkın Görüşüne Başvuracak

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Cuma günü kamuoyunun görüşüne başvurmak üzere türev işlemlerin denetimine yönelik bir dizi taslak yönetim yönetmeliği yayınladı.

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Cuma günü kamuoyunun görüşüne başvurmak üzere türev işlemlerin denetimine yönelik bir dizi taslak yönetim yönetmeliği yayınladı.

8 bölümden ve 52 maddeden oluşan taslak temel olarak genel hükümler, türev ürünlerin işlem ve takası, yasaklanan işlem davranışları, türev ürün işleten kurumlar, türev ürün piyasa altyapısı, denetim, yönetim ve yasal sorumlulukların yanı sıra ek hükümlerden oluşuyor.

Komisyon, taslak yönetmeliğin türev ürün piyasasının sağlıklı gelişimini teşvik etmek, menkul kıymetler ve vadeli işlem kurumlarına yönelik iş inovasyonunu desteklemek, reel ekonomiye daha iyi hizmet sunmak ve finansal riskleri önleyip etkisiz hale getirmek amacıyla oluşturulduğunu söyledi.

Komisyon alınan kamuoyu görüşlerini değerlendirdikten sonra yönetmeliği değiştirip geliştirecek.