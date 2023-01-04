Çin: Tüm Ülkelerin Kovid-19'la Mücadeleye Yönelik Önlemleri Bilime Dayalı Olmalı

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in, tüm ülkelerdeki Kovid-19'la mücadeleye yönelik önlemlerin halklar arası düzenli alışverişi ve iş birliğini etkilemeden bilime dayalı ve orantılı olması gerektiğine inandığını söyledi.

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in, tüm ülkelerdeki Kovid-19'la mücadeleye yönelik önlemlerin halklar arası düzenli alışverişi ve iş birliğini etkilemeden bilime dayalı ve orantılı olması gerektiğine inandığını söyledi.

Sözcü Mao Ning, günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt olarak, salgının ortaya çıkmasından bu yana Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirilen uluslararası işbirliğinde aktif rol aldığını ve pandeminin zorluklarını aşmak için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını söyledi.

Mao, pandemi durumundaki son değişikliklere ve pandemiyle mücadelenin karşı karşıya olduğu koşullara bağlı olarak, Çin'deki yetkili makamların bilgileri yasalara göre zamanında, açık ve şeffaf bir şekilde paylaştığını söyledi. Mao, "Tüm Grip Verilerini Paylaşma Küresel Girişimi (GISAID) aracılığıyla Çin'deki en son Kovid-19 vakalarından viral genom verilerini paylaştık" dedi.

Mao, birkaç gün önce Çin'in yetkili makamlarının DSÖ ile bir video konferans düzenlediğini de sözlerine ekledi. İki taraf, Kovid-19'daki mevcut durum, tıbbi tedavi, aşılama ve diğer teknik konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar ayrıca teknik konulardaki alışverişe devam etme ve pandemiye karşı hızlıca küresel zafere ulaşma yolunda katkıda bulunma konusunda anlaşmaya vardı.

Mao, birçok ülkeden gelen sağlık uzmanlarının, şu anda Çin'de yayılan Kovid-19 suşlarının daha önce başka yerlerde bulunduğunu ve gezegenin herhangi bir yerinde yeni bir varyantın ortaya çıkabileceğini, bu nedenle Çin'e özel giriş kısıtlamaları getirmeye gerek olmadığını söyledi.

Mao, Çin'in her zaman tüm ülkeler için Kovid-19'la mücadelesindeki önlemlerin bilime dayalı ve orantılı olması gerektiğine inandığını söyledi. Mao, bu önlemlerin siyasi manipülasyon için kullanılmaması, belirli ülkelere karşı ayrımcı uygulamalar yapılmaması gerektiğini ve önlemlerin halklar arası düzenli alışveriş ve işbirliğini etkilememesi gerektiğini belirtti.