Çin Tüketim Potansiyelini Daha da Artıracak

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin, Pazartesi günü ülkenin tüketim potansiyelini daha da artıracak, kısa süreli darboğazları aşmak ve uzun vadeli tüketim canlılığını artıracak detaylı önlemlere sahip yönergeleri açıkladı. Devlet Konseyi Genel Ofisi'nin yayınladığı yönergelere göre ülke, acil durum hallerinde günlük ihtiyaç tedariğini garantiye almak için büyük ve orta boyutlu kentlerin banliyölerinde bir dizi depo inşa etmeyi planlıyor.

Yönergeler, mali kurumların da ülkenin Kovid-19'un etkileriyle başa çıkmasına yardımcı olacak diğer önlemler arasında kredi faiz oranlarını düşürmek ve ücretleri azaltmak gibi adımlar aracılığıyla reel ekonomiyi daha fazla desteklemesini de öngörüyor. Salgının Mart'tan bu yana birden çok kentte yeniden canlanması, Çin'deki tüketim büyümesi üzerinde belirgin etki yarattı. Tüketim mallarının perakende satışları Mart ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,5 azaldı. Yönergelerde ekonominin karşı karşıya olduğu zorluklara, özellikle de temas temelli sektörlerdekine dikkat çekildi ve ülkenin bu zor zamanlarda en çok zorluk yaşayanlara yardımcı olmak için özel destek sunacağı kaydedildi.

Yönergede, tüketimdeki kısa vadeli toparlanmayı artırmaya yönelik adımlara ek olarak, orta ve uzun vadede tüketimi yükseltmeye dair politikalar da detaylandırıldı. Yönergelerde, Çin'in kültürel tüketimde inovasyonları özendirirken, yaşlılar ile çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler ve hizmetler geliştireceği belirtildi. Çin, aynı zamanda bu bölgelerde otomobillerin ve ev aletlerinin satışlarını teşvik ederek ülkenin geniş kırsal bölgelerindeki tüketim potansiyelini artıracak. Yönergeler, araç tüketimini sabit tutmak için şehirleri kendi koşullarına göre otomobil tüketimine yönelik kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırmaya teşvik etti.

Çin ayrıca şehirlerde birkaç gümrüksüz satış mağazası inşa etmeyi ve tüketim yanlısı platformlar geliştirmek için ilgili politikaları iyileştirmeyi planlıyor. Tüketim, Çin'deki ekonomik büyümenin ana itici kuvveti. Nihai tüketim, ilk çeyrekte gayrisafi yurtiçi hasıladaki (GSYİH) büyümeye yüzde 69,4'lük katkı yaptı. GSYİH, ilk çeyrekte bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4,8 artmıştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, "Sektör, ülkenin salgın durumunu kontrol altına alması ve istihdam dostu önlemlerin uygulanmasıyla birlikte büyük ihtimalle toparlanmaya devam edecek" dedi.

Xinhua / Güncel