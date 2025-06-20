Çin, Tüketim Malları Takas Programı İçin 300 Milyar Yuan Ayrıldı

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin ulusal tüketim malları takas programına verdiği desteği teyit ederek, 2025 yılı boyunca devlet sübvansiyon ödemelerinin finansmanını sürdüreceğini açıkladı.

Ülkenin yurtiçi tüketimi canlandırma stratejisinin önemli bir parçası olan program, tüketicileri eski ev aletleri ve araçlar gibi ürünleri daha yeni ve daha verimli modellerle değiştirmeye teşvik ediyor.

Merkezi hükümet, 2025 yılında programın uygulanmasında yerel yönetimleri desteklemek için 300 milyar yuan (41,84 milyar ABD doları) değerinde hazine bonosu tahsis ederek, bu rakamı geçen yılın iki katına çıkardı. Merkezi fondan tahsis edilen 162 milyar yuanlık ilk iki dilim, ocak ve nisan aylarında programın ilk yarısını desteklemek üzere kullanıldı. Yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerini kapsayan yeni tahsisatların ise temmuz ve ekim aylarında yapılması planlanıyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilileri, "Şu ana kadar yıllık sübvansiyon bütçesinin yaklaşık yarısı kullanıldı. Bu durum, programın beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor" dedi.