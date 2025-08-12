Çin, Trump ve Putin Görüşmesine Destek Verdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump ile Putin'in 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin memnuniyetini dile getirerek, tüm tarafların müzakere sürecine katılmasını umduğunu belirtti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta yapacağı görüşmeye ilişkin, bu iki ülkenin ilişkilerini geliştirmesinden memnun olduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, Trump ile Putin arasında 15 Ağustos'ta yapılacak görüşmeye ilişkin konuştu.

Çin'in, bu krizin barışçıl şekilde çözümüne yönelik her türlü çabayı desteklediğini belirten Lin, tüm tarafların bu müzakere sürecinde yer almasının umulduğunu kaydetti.

Lin, "Rusya ve ABD'nin iletişim halinde kalmasından, ilişkilerini geliştirmesinden ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünün ilerletilmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
