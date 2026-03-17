Çin: Trump'ın Ziyaretinin Tarihi Konusunda ABD ile Temas Halindeyiz

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e düzenleyeceği ziyaretin tarihi konusunda ABD ile iletişimi sürdürdüklerini, ancak an itibarıyla bu konuda fazla bilgi bulunmadığını söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bazı medya kuruluşlarında, Çin'in Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik etme konusunda destek vermemesi halinde Trump'ın ziyaretini erteleyebileceği yönünde haberler yer almıştı.

"ABD'nin yanlış yönlendirilmiş haberler hakkında kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, söz konusu haberleri tamamen asılsız olarak nitelendirdiğinin farkındayız" diyen Lin, ABD tarafının, ziyaretin Hürmüz Boğazı ile ilgili olmadığını vurguladığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua