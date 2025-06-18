Çin, Trump'ın İran Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney'i "şimdilik ortadan kaldırmayacaklarını" açıklamasına ve İran'a yaptığı koşulsuz teslim çağrısına karşı Washington yönetimini, İsrail üzerinde özel etki sahibi bir ülke olarak sorumlu davranmaya çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'da paylaştığı mesajla ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Çin'in İran ile İsrail arasında süregelen gerilimden derin endişe duyduğunu ifade eden Sözcü Guo, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olarak bir ülkenin egemenliğinin, güvenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı olduklarını dile getirdi.

Guo, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla yükselmesinin kimsenin çıkarına olmadığını belirterek, "İsrail üzerinde özel etki sahibi ülke, adil ve objektif bir tutum takınmalı, sorumlu davranarak gerilimin düşürülmesi ve çatışmanın yayılmasının önlenmesi için olumlu ve yapıcı rol oynamalı." dedi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik, "Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." ifadesini kullanmıştı.

Trump, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer vermişti.