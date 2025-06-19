Çin, Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması'na Katılmaya Hazır

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya katılmaya tam anlamıyla hazır olduklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında söz konusu anlaşmaya katılmak üzere Eylül 2021'de yapılan resmi başvurudan bu yana anlaşmanın içeriğine ilişkin derinlemesine analiz ve değerlendirmeler yaptıklarını, mal ticareti, hizmet ticareti, yatırım ve devlet alımları gibi alanlarda pazara erişim teklifleri hazırladıklarını ve diğer tüm üyelerle kapsamlı etkileşimde bulunduklarını belirtti. He, böylece anlaşmanın yüksek standartlarını karşılama konusundaki kararlılık, yetenek ve eylemlerini tam olarak ortaya koyduklarını ifade etti.

He, ileriye dönük olarak söz konusu anlaşmada yer alanlar gibi yüksek standartlı uluslararası ekonomik ve ticari kurallara aktif şekilde uyum sağlayacaklarını, kurumsal açıklığı istikrarlı şekilde genişleteceklerini ve ilgili prosedürlere uygun olarak tüm üyelerle derinlemesine iletişim ve etkileşimde bulunmaya devam ederek katılım süreçlerini aktif şekilde teşvik edeceklerini vurguladı.

Sözcü, bakanlık olarak anlaşmaya üye ülkelerin, Çin'in katılım sürecini hızlandırmasını, tatbiki eylemlerle çok taraflılık ve serbest ticareti desteklemesini ve küresel ekonomik ve ticari kalkınmaya daha fazla kesinlik ve ivme kazandırmasını beklediklerini ifade etti.