Çin: Tiktok Konusundaki Çözümün Çin Yasalarına Uygun ve Çıkarlar Açısından Dengeli Olmasını Bekliyoruz

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ilgili tarafların TikTok konusunda Çin yasa ve yönetmeliklerine uygun ve çıkar dengesi gözeten bir çözüme ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında TikTok'un, ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için üç yatırımcıyla yeni bir ortak girişim kurmak üzere anlaşmalar imzaladığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

He, Çin ile ABD liderleri arasındaki telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere her iki tarafın ekonomi ve ticaret heyetlerinin, TikTok gibi sorunları karşılıklı saygı ve eşit şartlarda istişare temelinde, işbirliği yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmaya yönelik temel bir çerçeve üzerinde mutabakatına varmış olduklarını belirtti.

He, ABD'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışması ve ilgili taahhütlerini samimiyetle yerine getirmesini temenni ettiklerini ifade etti.

He, ABD'ye Çin-ABD ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Çinli şirketlerin ülkede sürekli ve istikrarlı faaliyetlerine yönelik adil, açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.