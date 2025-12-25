Haberler

Çin: Tiktok Konusundaki Çözümün Çin Yasalarına Uygun ve Çıkarlar Açısından Dengeli Olmasını Bekliyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, TikTok'un ABD'deki faaliyetleri için yeni bir ortak girişim kurmasıyla ilgili, iki tarafın ekonomi ve ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ilgili tarafların TikTok konusunda Çin yasa ve yönetmeliklerine uygun ve çıkar dengesi gözeten bir çözüme ulaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında TikTok'un, ABD'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için üç yatırımcıyla yeni bir ortak girişim kurmak üzere anlaşmalar imzaladığı yönündeki haberlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

He, Çin ile ABD liderleri arasındaki telefon görüşmesinde varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek üzere her iki tarafın ekonomi ve ticaret heyetlerinin, TikTok gibi sorunları karşılıklı saygı ve eşit şartlarda istişare temelinde, işbirliği yoluyla uygun şekilde çözüme kavuşturmaya yönelik temel bir çerçeve üzerinde mutabakatına varmış olduklarını belirtti.

He, ABD'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışması ve ilgili taahhütlerini samimiyetle yerine getirmesini temenni ettiklerini ifade etti.

He, ABD'ye Çin-ABD ekonomi ve ticaret ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere Çinli şirketlerin ülkede sürekli ve istikrarlı faaliyetlerine yönelik adil, açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu

Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu
Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı tartışma yarattı

Ortalık yangın yeriyken Aziz Yıldırım bakın nerede ortaya çıktı
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Putin İngiltere'ye nükleer bombardıman uçakları gönderdi, NATO harekete geçti

Nükleer bombardıman uçaklarını o ülkeye yolladı, NATO alarma geçti
Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu

Ankara'da düşen uçakla ilgili kritik gelişme! Tüm kayıtlara el konuldu
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar