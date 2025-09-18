Çin, TikTok Konusundaki Tutumunu Sürdürüyor

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, TikTok konusundaki tutumlarında değişiklik olmadığını belirterek, asla ilkeler, şirketlerin çıkarları veya uluslararası eşitlik ve adaletten ödün verecek bir anlaşma yapmayacaklarını söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında TikTok konusunda değerlendirmelerde bulundu.

He, "TikTok konusunda Çin'in pozisyonunda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Çin, hem teknolojinin hem de ekonomi ve ticaretle ilgili konuların araçsallaştırılıp silah haline getirilmesine her zaman karşı çıkmıştır" dedi.

Çin ve ABD ekonomi ve ticaret heyetlerinin, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde İspanya'nın başkenti Madrid'de istişarelerde bulunduğunu kaydeden He, iki tarafın, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde vardığı önemli uzlaşı rehberliğinde, TikTok'la ilgili konuların işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulması, yatırım engellerinin azaltılması ve ilgili ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda temel bir çerçeve mutabakatına ulaştığını belirtti.

Çin hükümetinin, işletmelerin iradelerine tam olarak saygı gösterdiğini ve ticari görüşmelerini piyasa ilkelerine uygun şekilde eşit koşullarda yürütme konusunda bu işletmeleri desteklediğini vurgulayan He, hükümetin teknoloji ihracı ve fikri mülkiyet haklarının onaylanması gibi konular da dahil olmak üzere TikTok'la ilgili konuları yasalar uyarınca gözden geçirip onaylayacağını dile getirdi.

Sözcü, ABD tarafına iki tarafın vardığı mutabakat uyarınca TikTok'un da aralarında bulunduğu ABD'deki Çinli işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için açık, eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama ve böylelikle Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etme çağrısı yaptı.