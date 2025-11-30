Çin, Ticari Uzay Sektörü için Yeni Departman Kurdu

BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), hızla büyüyen ticari uzay sektörünü denetlemek üzere yeni bir departman kurduğunu duyurdu.

CNSA, ticari uzay departmanının kurulmasının sektör için özel düzenlemeler getirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtirken, bunun yüksek kaliteli kalkınmayı sürekli teşvik edip tüm endüstri zincirine fayda sağlayacağını ifade etti.

Çin'in ticari uzay sektörü son yıllarda destekleyici politikalar, teknolojik atılımlar ve pazar talebinin etkisiyle endüstri zinciri genelinde işbirliğine dayalı inovasyonla tarihi bir ilerleme kaydetti.

CNSA yetkilisi, Çin'deki ticari uzay sektöründeki şirket sayısının 600'ü aştığını belirtirken, güvenliğin sağlanmasıyla birlikte sektörün gelişme potansiyelinin ortaya çıktığını söyledi.

CNSA, ticari uzay sektörünün yüksek kaliteli ve güvenli gelişimini 2025'ten 2027'ye kadar teşvik etmek için kısa süre önce bir eylem planı yayımladı. Plan, sektörü ülkenin genel uzay geliştirme düzenine entegre etmeyi amaçlıyor.