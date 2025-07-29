Çin Ticari Roketi Başarıyla Fırlatıldı
Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan SQX-1 Y10 ticari taşıyıcı roketi, bir uyduyu başarılı bir şekilde planlanan yörüngeye taşıdı.
JİUQUAN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve bir uydu taşıyan SQX-1 Y10 ticari taşıyıcı roketi, 29 Temmuz 2025.
Beijing saatiyle öğlen 12.11'de fırlatma sahasından ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye bir uyduyu başarıyla götürdü. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel