Çin Ticari Roketi Başarıyla Fırlatıldı

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Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan SQX-1 Y10 ticari taşıyıcı roketi, bir uyduyu başarılı bir şekilde planlanan yörüngeye taşıdı.

JİUQUAN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan ve bir uydu taşıyan SQX-1 Y10 ticari taşıyıcı roketi, 29 Temmuz 2025.

Beijing saatiyle öğlen 12.11'de fırlatma sahasından ateşlenen ticari roket, planlanan yörüngeye bir uyduyu başarıyla götürdü. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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