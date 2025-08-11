Çin Ticari Araç Sektöründe Büyüme Devam Ediyor

BEİJİNG, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ticari araç sektörü temmuz ayında hem üretim hem de satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre güçlü büyüme sergiledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin pazartesi günü açıkladığı sektör verilerine göre geçen ay ticari araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artarak 298.000 adede ulaşırken, ticari araç satışları da yüzde 14,1 artışla 306.000 adede yükseldi.

Bu sektörde doğalgazlı araçların satışları ise temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 düşüşle 16.000 adede geriledi.

Ocak-temmuz dönemindeki ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 2,4 milyon adede ulaşırken, bu araçların satışlarıysa yüzde 3,9 artarak 2,43 milyon adede yükseldi.

Birliğin geçtiğimiz ay yayımladığı diğer verilere göre Çin'in yılın ilk altı ayındaki otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artışla 15,62 milyon adede, otomobil satışlarıysa yüzde 11,4 artarak 15,65 milyon adede ulaştı.

Bu bağlamda yeni enerjili araç üretimi 2025 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 41,4 artışla yaklaşık 6,97 milyon adede ulaşırken, yeni enerjili araç satışları da yüzde 40,3 artışla yaklaşık 6,94 milyon adede çıktı.