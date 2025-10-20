Çin: Ticaret Savaşları Hiçbir Tarafa Yaramaz

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'yle ticaret meselelerinde tutarlı ve net bir tutum sergilediklerini ve gümrük ve ticaret savaşlarının hiçbir tarafa yaramayacağına inandıklarını söyledi.

Guo, pazartesi günkü basın toplantısında ABD'nin nadir toprak elementleri, fentanil ve soya fasulyesini Çin'le görüşülecek üç önemli konu başlığı olarak belirtmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, "İki taraf da ilgili meseleleri eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde yürütülecek müzakereler yoluyla çözmelidir" dedi.