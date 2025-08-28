Çin Ticaret Heyeti ABD'yi Ziyaret Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yongqian, Çin ticaret heyetinin ABD'li yetkililerle ekonomik ve ticari ilişkiler üzerine görüşmek üzere Washington DC'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yongqian, Çin ticaret heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington DC'yi ziyaret edeceğini söyledi.

He, perşembe günü yaptığı açıklamada Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang başkanlığındaki heyetin, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Kanada'yı ziyaret ettikten sonra ABD'ye geçeceğini belirtti.

He, ikili ekonomik ve ticari danışma mekanizmasını etkin şekilde kullanmak, eşit şartlarda diyalog ve iletişim yoluyla sorunları çözüme kavuşturmak ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa sürdürmek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Türk futbol tarihine geçti

Kerem tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.