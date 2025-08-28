Çin Ticaret Heyeti ABD'yi Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Ticaret Bakanlığı sözcüsü He Yongqian, Çin ticaret heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmek üzere ABD'nin başkenti Washington DC'yi ziyaret edeceğini söyledi.

He, perşembe günü yaptığı açıklamada Çin Uluslararası Ticaret Temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang başkanlığındaki heyetin, 24-27 Ağustos tarihleri arasında Kanada'yı ziyaret ettikten sonra ABD'ye geçeceğini belirtti.

He, ikili ekonomik ve ticari danışma mekanizmasını etkin şekilde kullanmak, eşit şartlarda diyalog ve iletişim yoluyla sorunları çözüme kavuşturmak ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa sürdürmek üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.