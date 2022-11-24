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Çin Ticaret Bakanlığı Yabancıların İmalat Yatırımlarına Daha Fazla Destek Sözü Verdi

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Çin Ticaret Bakanlığı Yabancıların İmalat Yatırımlarına Daha Fazla Destek Sözü Verdi

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü, Çin'in imalat sektörüne yatırım yapan çok uluslu şirketlere daha fazla destek sağlama taahhüdünde bulundu.

BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü, Çin'in imalat sektörüne yatırım yapan çok uluslu şirketlere daha fazla destek sağlama taahhüdünde bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting, olağan basın toplantısında, yabancı yatırımların Çin'in imalat sektörünün bir üst düzeye çıkmasında olduğu kadar küresel endüstri ve tedarik zincirlerine entegrasyonu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık kısa süre önce, kuruluş sonrası ulusal muamele, daha iyi mali hizmetler ve finansman desteği dahil olmak üzere yabancıların imalat sektörüne yatırımlarını özendirmeye yönelik 15 özel tedbiri içeren bir siyaset belgesi yayınladı.

Yabancı yatırımın teşvik edileceği yeni sektörler kataloğunda, 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 20 artışla 1.474 sektör yer alıyor. Listeye ülkenin orta ve batı bölgelerindeki bazı dahilde işleme rejimine tabi sektörleri ile yüksek teknolojili imalat sektörleri de eklendi.

Shu, bakanlığın olumlu politikaların kesin olarak uygulanmasını sağlamak ve yabancı işletmelere daha iyi hizmet sunmak için çabaları artıracağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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