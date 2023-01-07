Çin Ticaret Bakanlığı: Yabancı Şirketler Çin'in Kovid-19 ile Mücadelesini Optimize Etmesinden Memnun

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü, yabancı yatırımlı şirketlerin Çin'in Kovid-19 ile verdiği mücadeleyi optimize etme çabalarından cesaret bulduklarını ve Çin'de yatırım için yeni fırsatlar kolladıklarını söyledi.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü, yabancı yatırımlı şirketlerin Çin'in Kovid-19 ile verdiği mücadeleyi optimize etme çabalarından cesaret bulduklarını ve Çin'de yatırım için yeni fırsatlar kolladıklarını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Shu Jueting, bakanlığın görüştüğü yabancı şirketlere dayanarak, tam zamanında yapılan ve moral verici optimizasyonun, Çin'e gelecek yabancı personelin seyahat kısıtlamalarını kaldıracağına işaret etti.

Shu'ya göre, görüşülen yabancı şirketlerin birçoğu, atılan yeni adımların Çin'deki iş beklentileri konusunda kendilerine güven verdiğini ifade etti. Shu, bazı şirketlerin, yönetici personellerinin Çin'e gelmesi ve projelerini yeniden başlatmaları için plan yaptıklarını belirtti.

Shu, bakanlığın, yabancı şirketlerin pazara erişimini artırmaya ve meşru hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik adımları atmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Çin, virüsle mücadele çabaları ile ekonomik kalkınmanın daha iyi koordine edilebilmesi için Kovid-19 ile mücadele politikalarını dinamik bir şekilde optimize etti. Çin son olarak, 8 Ocak 2023 tarihinden başlayarak Kovid-19 yönetiminde derece küçültmesine gideceğini ve bundan böyle Kovid-19'u A Sınıfı olarak değil B Sınıfı hastalık olarak ele alacağını açıkladı.