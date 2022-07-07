Çin Ticaret Bakanlığı Ticaretteki Büyümenin Haziran'da da Yüksek Seyretmesini Bekliyor - Haberler

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Çin Ticaret Bakanlığı Ticaretteki Büyümenin Haziran'da da Yüksek Seyretmesini Bekliyor

Xinhua - Güncel
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Çin Ticaret Bakanlığı Ticaretteki Büyümenin Haziran'da da Yüksek Seyretmesini Bekliyor

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in dış ticaret büyümesinin ilk beş aydaki yüzde 8,3'lük yıllık büyümenin ardından görece yüksek kalmasının beklendiği kaydedildi.

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in dış ticaret büyümesinin ilk beş aydaki yüzde 8,3'lük yıllık büyümenin ardından görece yüksek kalmasının beklendiği kaydedildi. Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting basın toplantısında yaptığı açıklamada, bakanlığın işletmeler arasında yaptığı araştırmaya göre, Çin'in ticaretinin yılın ikinci yarısında artan belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Shu, ancak zorluklara rağmen ticaretin uzun vadeli olumlu esaslarının sağlam temeli sayesinde değişmediğini kaydetti. Sözcü, "Ülkenin birden fazla destekleyici politikası, işletmelerin canlılığını daha da artırırken güçlü bir büyüme ivmesi gösteren yeni enerji ve diğer sektörler de yılın ikinci yarısında ticaret büyümesine daha da katkı yapacak" diye konuştu. Sözcü Shu, bakanlığın ülkenin ticareti geliştirme çabaları kapsamında işletmelerin maliyetleri azaltmasına ve inovasyonu artırmasına yardımcı olacağını söyledi.

Xinhua / Güncel

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