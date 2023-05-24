Çin Ticaret Bakanlığı: Tek Çin İlkesi, Taiwan'ın Dış Ekonomik İşbirliğine Katılması İçin Ön Koşuldur

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizerek, tek Çin ilkesinin Taiwan'ın dış ekonomik işbirliğine katılmasının ön koşulu olduğunu belirtti.

Açıklama Salı günü, ABD'nin Çin'in Taiwan bölgesiyle "21. Yüzyıl Ticaretinde ABD-Taiwan İnisiyatifi" kapsamında ilk anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından yapıldı.

Sözcü, Çin'le diplomatik ilişkisi bulunan ülkelerin Taiwan ile herhangi bir şekilde resmi temasta bulunmasına Çin'in her zaman şiddetle karşı çıktığını belirtti. Sözcü, egemenlik çıkarımı yapılabilecek ve resmi niteliği olan herhangi bir ekonomik ve ticari anlaşmanın müzakere edilmesi ve imzalanmasının da buna dahil olduğunu söyledi.

Sözcü, ABD'nin tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine bağlı kalmasını, "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirmesini, Taiwan ile ekonomik ve ticari ilişkileri dikkatli şekilde ele almasını istedi.