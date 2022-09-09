Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Ülkedeki Yabancı Yatırımlı Projeler İyi Şekilde İlerliyor

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkedeki önemli yabancı destekli projelerin, ülkenin dış yatırımı istikrara kavuşturma çabaları kapsamında iyi ilerleme kaydettiğini belirtti. Shu düzenlenen basın toplantısında, bugüne kadar üretime başlayan projelerin yüzde 60'ının tam kapasiteyle çalıştığını, inşaat halindeki projelerin yüzde 30'dan fazlasının da üretime başladığını söyledi. Sözcü, erken aşamada bulunan projelerin yarısının ise inşaat veya faaliyetlerine başarıyla başladığını bildirdi. Bakanlığın verileri, sözleşmeli yabancı yatırımı 100 milyon ABD dolarının üzerinde olan büyük projelerin fiili yabancı yatırımının, yılın ilk yedi ayında 66,85 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.

Verilere göre rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artarak, Çin'de aynı dönemde fiili kullanımdaki yabancı yatırımın yüzde 53,9'unu oluşturdu. Bakanlık, ileri üretim ve yüksek teknoloji, dış yatırımcılara yönelik 611 sorunun çözülmesi ile kaynak, arsa ve enerji açısından makul şartların yerine getirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yabancı sermayeli önemli projelerin bir listesini oluşturmak için ilgili ve yerel makamlarla birlikte çalıştı. Bakanlık bir sonraki safhada ise büyük yabancı fonlu projelerin erkenden faaliyete geçmelerini teşvik etmek için süreç hizmetlerinin hepsini ve kapsamlı garantileri optimize edecek.