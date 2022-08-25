Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin, Şirketlerini ve Kurumlarını Korumak İçin ABD'ye Yönelik Gerekli Adımları Atacak

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yedi Çinli şirketi daha ihracat kontrol listesine eklemesinin ardından Perşembe günü yaptığı açıklamada Çinli şirketler ile kurumların meşru hakları ile çıkarlarının korunması için gereken önlemlerin alınacağını taahhüt etti. Basın toplantısında yaptığı açıklamada Çin'in ABD'nin hamlesine sıkı sıkıya karşı çıktığını kaydeden Shu, ABD'ye bu yanlış uygulamaya hemen son verme çağrısında bulundu. "ABD ulusal güvenlik konseptini ısrarlı şekilde yaygınlaştırdı, ihracat kontrol önlemlerini suistimal etti ve devletin gücünü diğer ülkelerden şirketler ile kurumların bastırılması ve baskı altında tutulması için kullandı" diyen Shu, bu hamlenin Çinli ve ABD'li işletmeler arasındaki normal ekonomik ve ticari alışverişler ile işbirliklerine zarar vereceğini, piyasa kuralları ile uluslararası ekonomi ve ticaret düzeninin altını oyacağını ve küresel sanayi ile ticaret zincirlerinin istikrarını tehdit edeceğini belirterek bunun da ne her iki ülkeye ne de genelde dünyaya yarar sağlayacağını söyledi.