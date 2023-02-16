Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin-Abd İşbirliği İki Halkın Çıkarlarına Uygun

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin hem Çin hem de ABD halkının çıkarlarına uygun, ayrıca dünya ekonomisinin büyümesi açısından önemli olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin hem Çin hem de ABD halkının çıkarlarına uygun, ayrıca dünya ekonomisinin büyümesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Sözcü, her iki tarafın da istatistiklerinin, iki ülkenin karşılıklı ticaret değerlerinin 2022 yılında rekor seviyeye çıktığını gösterdiğini ifade etti. Sözcü, bunun Çin ile ABD arasındaki ticaretin direncini, iki ülkenin ekonomik yapılarının son derece tamamlayıcı olduğunu, ayrıca Çin-ABD ticaretinin karşılıklı olarak yararlı ve kazan-kazan anlayışına dayalı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Shu, Çin'deki ABD Ticaret Odası'nın kısa süre önce, ABD'li şirketler için Çin pazarının "bir seçenek değil zorunluluk" olduğunu ve ABD Ticaret Odası'nın yeni kalkınma fırsatlarını yakalamak için üye şirketlerle birlikte çalışacağını söylediğini hatırlattı.

Sözcü ayrıca, ABD-Çin İş Konseyi'nin, ABD ve Çin arasındaki "birlikteliğin" iki ülke halkına fayda sağlayacak iyi bir strateji olduğuna inandığını belirtti.

Shu, Çin'in her zaman açık işbirliğine sadık kalacağını ve kendi kalkınması aracılığıyla dünyaya fırsatlar sağlayacağını sözlerine ekledi.