Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Çin 10 Yıldır İran'ın En Büyük Ticari Ortağı

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'na göre Çin, 2022 yılı itibarıyla art arda 10 yıl boyunca İran'ın en büyük ticari ortağı olmayı sürdürdü.

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'na göre Çin, 2022 yılı itibarıyla art arda 10 yıl boyunca İran'ın en büyük ticari ortağı olmayı sürdürdü.

Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ile İran arasındaki ticaretin, 2022'de yıllık yüzde 7 artışla 15,8 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 14 Şubat'tan itibaren üç günlük resmi ziyaret için Çin'de bulunuyor.

Shu, Reisi'nin Çin ziyareti sırasında, Çin ve İran'ın, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu ve bir dizi olumlu sonuca vardığını ifade etti.

Sözcü, "Bir sonraki adımda, iki liderin ekonomi ve ticaret alanında vardığı önemli uzlaşıyı uygulamak, ticaret ve diğer alanlarda pragmatik işbirliğini ilerletmek, İran'dan daha fazla yüksek kaliteli ürün ithal etmek ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin inşasında işbirliğini sürdürmek için İranlı mevkidaşımızla birlikte çalışacağız" dedi.

Shu, Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü gibi platformlar çerçevesinde iki ülke arasındaki çok taraflı işbirliğini güçlendireceğini ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmek için yeni bir büyüme ivmesini devreye sokacağını sözlerine ekledi.