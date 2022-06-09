Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hazırlıkları Sorunsuz İlerliyor - Haberler

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hazırlıkları Sorunsuz İlerliyor

Xinhua - Güncel
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hazırlıkları Sorunsuz İlerliyor

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) hazırlıklarının sorunsuz ilerlediğini söyledi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada, 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) hazırlıklarının sorunsuz ilerlediğini söyledi. Basın toplantısında, kurumsal katılımcı olarak Fortune 500'de yer alan şirketlerden 250'den fazlasının ve önde gelen şirketlerin fuara katılacağını teyit ettiğini söyleyen Shu, sözleşmesi imzalanan alanın, planlanan sergi alanının yüzde 75'ini geçtiğini sözlerine ekledi. Shu, CIIE'nin katılımcı ülkelerin sektörlerini, ticaret ve yatırım fırsatlarını tanıtmak için bir çevrimiçi platform kuracağını söyledi. Sözcü Shu, CIIE'nin bir yan etkinliği olan Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 2022 Dünya Açıklık Raporu ve Dünya Açıklık Endeksi'nin açıklanacağını söyledi. 5. CIIE, 5-10 Kasım tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

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