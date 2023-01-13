Çin Ticaret Bakanlığı: Renminbinin Sınır Ötesi İşlemlerdeki Popülerliği Artıyor

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in para birimi renminbinin (RMB) ticaret ve yatırımda kullanımını genişletmeye yönelik artan çabalar sayesinde renminbinin sınır ötesi işlem ve ödemelerde popülerliğinin arttığı bildirildi.

Arşiv fotoğrafında, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletinin Linyi kentindeki bir bankada Çin para birimi renminbiyi sayan bir görevli görülüyor. (Fotoğraf: Zhang Chunlei/Xinhua)

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in para birimi renminbinin (RMB) ticaret ve yatırımda kullanımını genişletmeye yönelik artan çabalar sayesinde renminbinin sınır ötesi işlem ve ödemelerde popülerliğinin arttığı bildirildi.

Bakanlık sözcüsü Shu Jueting, düzenlediği basın toplantısında, mal ticaretine yönelik sınır ötesi RMB ödemelerinin 2022'de bir yıl önceye göre yüzde 37,3 artışla 7,92 trilyon yuana (yaklaşık 1,17 trilyon ABD doları) ulaştığını söyledi.

Shu, doğrudan yatırıma yönelik sınır ötesi RMB ödemelerinin de geçen yıl yıllık yüzde 16,6 artışla 6,76 trilyon yuana yükseldiğini belirtti.

Shu, küresel finans piyasasındaki değişikliklerin etkisiyle önde gelen para birimlerinin, döviz kurlarında daha büyük dalgalanmalar yaşadığını ve ticari işletmelerin sınır ötesi işlem ve ödemelerde daha fazla RMB kullanma eğilimi gösterdiğini dile getirdi.

Sözcü ayrıca sınır ötesi yatırım, finansman ve risk yönetiminde RMB'ye olan piyasa talebinin de yükselişte olduğunu kaydetti.

Dış ticaretle ilgili bir soruya yanıt veren Shu, son üç yıldır devam eden dengesiz dış ortama rağmen sektörün risklere karşı koyduğunu ve güçlü bir direnç ve canlılık sergilediğini vurguladı.