Çin Ticaret Bakanlığı: Otomobil Satışlarını Artırmak İçin Çaba Gösterilecek

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Xu Xingfeng Perşembe günü, tüketimi canlandırmaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak bu yıl otomobil satışlarını istikrara kavuşturma ve artırma sözü verdi.

BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Xu Xingfeng Perşembe günü, tüketimi canlandırmaya yönelik daha geniş çabaların bir parçası olarak bu yıl otomobil satışlarını istikrara kavuşturma ve artırma sözü verdi.

Xu düzenlediği basın toplantısında Çin'in, yeni otomobil satışlarını istikrara kavuşturmak, yeni enerjili araçların (NEV'ler) satın alınmasını desteklemek ve ikinci el otomobil dolaşımını genişletmek için politikalar çıkaracağını söyledi.

Xu, şarjdan plaka tesciline kadar NEV kullanıcı deneyimini iyileştirecek önlemlerin alınacağını, ülke çapında ikinci el araç bilgi sorgulama platformunun inşasına da hız verileceğini belirtti.

Otomobil alımları, ülkenin toplam perakende satışlarının yüzde 10'unu oluşturuyor ve petrol satışları da hesaba katıldığında bu rakam yaklaşık yüzde 15'e çıkacak.

2022'de Çin'de yıllık yüzde 2,1 artışla 26,86 milyon yeni araba satıldı, böylece Çin dünyanın en büyük satış rakamlarına ulaşan ülke oldu. Geçen yıl NEV satışları da neredeyse ikiye katlandı.

Tüketimi desteklemek Çin'in politika önceliği haline geldi. Bu yılın başında tüketici pazarı sağlıklı büyüme ivmesini sürdürdü.

Bakanlık verileri, geçtiğimiz Bahar Festivali tatilinde büyük perakende ve yiyecek içecek işletmelerinin toplam gelirinin yıllık yüzde 6,8 arttığını gösteriyor.