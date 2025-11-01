Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Hollanda'nın Müdahalesine Tepki

BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Hollanda hükümetinin şirketlerin içişlerine yönelik uygunsuz müdahalesinin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinde süregiden kaosa yol açtığını bildirdi.

Sözcü, cumartesi günü Çinli şirket Wingtech'in yurtdışı iştiraki olan yarı iletken üreticisi Nexperia'yla ilgili son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü sorumlu bir büyük ülke olarak Çin'in hem yerel hem de küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliği ile istikrarını tam olarak dikkate aldığını ifade etti.

Sözcü, zorluklarla karşı karşıya olan işletmelerin bakanlık veya yerel ticaret yetkilileriyle derhal iletişime geçmelerini memnuniyetle karşıladıklarını ve bakanlığın somut koşulları dikkate alarak uygun işletmelere ihracat muafiyeti tanıyacağını belirtti.