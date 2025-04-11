Çin Ticaret Bakanlığı, İhracat Zorluklarıyla Mücadele İçin İç Pazara Yönelme Çağrısında Bulundu
Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat sıkıntıları çeken dış ticaret şirketlerine iç pazara yönelmeleri konusunda yardımcı olacağını açıkladı. Bakanlık, ABD'nin gümrük vergisi önlemlerinin Çin'in ticaretine olumsuz etkilerini vurguladı ve çeşitli stratejilerle iç pazarın potansiyelini keşfetmeye yönelik girişimlerde bulunacaklarını belirtti.
BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ihracat zorluklarıyla karşılaşan dış ticaret şirketlerinin iç pazara yönelmelerine yardımcı olacaklarını açıkladı.
Bakanlık Sözcüsü He Yongqian, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergisi önlemlerini kötüye kullanarak Çin'in meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini, ikili ticareti engellediğini ve Çinli dış ticaret işletmelerini olumsuz etkilediğini söyledi.
Sözcü, Çin'in süreci iyi şekilde yönetmeye odaklanacağını ve dış ortamın "belirsizliğine" karşı "kesinliğini" koruma kalkanı olarak kullanacağını belirtti.
Tüketim malları takas programları, Yüksek Kaliteli Dış Ticaret Malları Çin Turu gibi girişimler ve iç ve dış ticaretin entegrasyonu gibi yaklaşımlara dikkat çeken He, ihracatçıların iç pazarın keşfinde bu yaklaşımları kullanabileceğini vurguladı.
Çin'in ekonomi ve dış ticareti istikrara kavuşturmayı amaçlayan politikalarla desteklenen geniş pazar potansiyelini açığa çıkarmaya devam ettiğini belirten sözcü, Çin'in dış ticaretinin çeşitli risk ve zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğunu ifade etti.