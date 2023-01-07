Çin Ticaret Bakanlığı: Çin ve Filipinler Arasındaki Ekonomik ve Ticari İşbirliği Verimli Sonuçlar Veriyor

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü, Çin ile Filipinler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin son yıllarda verimli sonuçlar verdiğini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü, Çin ile Filipinler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin son yıllarda verimli sonuçlar verdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, 2021 sonu itibarıyla Çin'in üst üste altı yıldır Filipinler'in en büyük ticaret ortağı olduğunu ve ülkenin en büyük ikinci ihracat noktası haline geldiğini söyledi.

Shu, 2022'nin ilk 11 ayında ikili ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,3 oranında artarak 80,41 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Sözcü, Filipinler'den yüksek kaliteli ürün ithalatını genişletmek ve daha fazla Çinli işletmeyi ülkede yatırım ve iş yapmaya teşvik etmek için Çin Ticaret Bakanlığı'nın Filipinler'deki ilgili devlet daireleriyle birlikte çalışmak istediklerini söyledi.

Shu Jueting, bunun yeşil ve dijital ekonomide yeni işbirliği alanlarını genişleterek ikili ticaret ve yatırımı yeni bir düzeye taşıyacağını söyledi.