Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'in Tüketici Pazarı On Yılda Hızlı Genişleme ve Kalite Artışı Kaydetti

HAiKOU, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı tüketim teşvik departmanı yöneticisi Xu Xingfeng, Çin'in tüketici pazarının son on yılda ölçek ve kalite açısından dikkate değer bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Çin'in güneyindeki Hainan Eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nı (CICPE) ziyaret eden insanlar, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

HAiKOU, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı tüketim teşvik departmanı yöneticisi Xu Xingfeng, Çin'in tüketici pazarının son on yılda ölçek ve kalite açısından dikkate değer bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Devam eden Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı kapsamında Salı günü düzenlenen tüketim inovasyonu, gümrüksüz satış ve seyahat perakende konferansında yaptığı konuşmada Xu, ülkenin, dünyadaki en büyük ikinci tüketici pazarı haline geldiğini kaydetti. Xu'ya göre Çin'de tüketim mallarının perakende satışları 2019'da 40 trilyon yuanı (yaklaşık 5,81 trilyon ABD doları) aşarken, 2022'de 44 trilyon yuana ulaşarak 2012'deki rakamın iki katından fazlasına tekabül etti.

Xu, pazarın yapısının da dönem içinde iyileştirildiğini ve halkın tüketim kalitesine daha fazla dikkat etmeye başladığını söyledi. Xu, 2022'de ülkenin kişi başına düşen hizmet harcamasının, halkın toplam tüketiminin yüzde 43,2'sini oluşturduğunu ifade etti.

Tüketim kalıplarındaki sürekli gelişen yeniliklerin altını çizen Xu, son on yılda piyasada canlı yayın, mobil ödemeler ve anında perakende gibi yeni iş biçimlerinin ortaya çıktığını söyledi.

Xu, Çin'in çevrimiçi perakende satış hacminin 2012'den 2022'ye kadar 9,5 kat artarak yıllık 13,8 trilyon yuana ulaştığı ve dünya çapında ilk sıraya yerleştiğini aktardı.

Xu ayrıca, ekonomik kalkınmayı desteklemede tüketimin önemini vurguladı ve nihai tüketim harcamalarının Çin'in ekonomik büyümesine yıllık katkısının, son on yılda yatırımdan 7,5 yüzde puan daha yüksek olacak şekilde yüzde 50,4 olduğuna dikkat çekti.