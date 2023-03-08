Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'in Kapıları ABD Ticaret Bakanı'na Açık

Güncel Haberler

Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'in Kapıları ABD Ticaret Bakanı'na Açık

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun bu yıl ülkeye düzenlemek istediği ziyarete olumlu baktığı ve her iki tarafın ticaret bakanlıklarının diyalog ve iletişimi sürdürmesinin son derece önemli olduğu bildirildi.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin'in, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun bu yıl ülkeye düzenlemek istediği ziyarete olumlu baktığı ve her iki tarafın ticaret bakanlıklarının diyalog ve iletişimi sürdürmesinin son derece önemli olduğu bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Çarşamba günü bir soru üzerine, "Medyada konuyla ilgili çıkan haberlerin farkındayız ancak ABD tarafından Raimondo'nun Çin'e ziyareti konusunda herhangi bir teklif almadık" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Çin'in diyalog yoluyla birbirlerinin endişelerini gidermeye bağlılığını sürdürerek yapıcı ve pragmatik işbirliğini teşvik edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Güncel Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title