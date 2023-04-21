Çin Ticaret Bakanlığı: Çin'in E-Ticaret Platformlarıyla İlgili 'Abd Araştırması' Profesyonel Değil

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in, ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun (USCC) hazırladığı sözde bir araştırma raporunda Çin'in e-ticaret platformlarıyla ilgili iddialardan büyük endişe duyduğunu belirtti.

BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in, ABD-Çin Ekonomik ve Güvenlik İnceleme Komisyonu'nun (USCC) hazırladığı sözde bir araştırma raporunda Çin'in e-ticaret platformlarıyla ilgili iddialardan büyük endişe duyduğunu belirtti.

Bakanlık sözcüsü Shu Jueting, Perşembe günkü basın toplantısında gazetecilerin sorulara cevaben yaptığı açıklamada, herhangi bir soruşturma veya doğrulama yapılmadan defalarca "olabilir", "muhtemel" ve "görünüşe göre" gibi belirsiz ifadeler kullanılan raporda, ne yetkisi ne de yasal gücü olmayan ABD şirketlerinin yaptığı tek taraflı açıklamalara yer verilerek Çin e-ticaret platformlarının eleştirildiğini söyledi.

Shu, "Böyle bir eylemin ne profesyonel ne de sorumlu olduğu söylenebilir" dedi.

USCC, ABD Kongresi tarafından oluşturulan bir komisyon.

Shu, Çin hükümetinin veri güvenliğine ve fikri mülkiyetin korunmasına büyük önem verdiğini ve yasama sistemini sürekli olarak geliştirdiğini, kolluk kuvvetlerinin etkinliğini artırdığını, sektörü disiplinli olmaya yönlendirdiğini ve yasa dışı faaliyetleri kanuna uygun bir biçimde kararlı bir şekilde cezalandırdığını söyledi.

Çin'in küresel şirketler için eşit bir oyun alanı yaratmak amacıyla tüm taraflarla işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Shu, Çin ve ABD ticaret bakanlıklarından yetkililerin geçtiğimiz günlerde Beijing'de Çin-ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiklerini ve iki devlet kurumu arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesini tartıştıklarını sözlerine ekledi.