Çin Ticaret Bakanlığı: Çin ile AB Güçlü Bir Ekonomik Ortak Yaşamı Paylaşıyor

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve Avrupa Birliği'nin ilgili liderlerinin rehberliğinde güçlü bir ekonomik ortak yaşam oluşturduğunu söyledi.

BEİJİNG, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin ve Avrupa Birliği'nin ilgili liderlerinin rehberliğinde güçlü bir ekonomik ortak yaşam oluşturduğunu söyledi.

2022 yılının ilk 10 ayında, Çin-AB ticaret değeri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 artışla 711,4 milyar ABD dolarına ulaştı. Shu'nun basın toplantısında verdiği bilgiye göre, Çin, AB'nin en büyük ticari ortağı, AB ise Çin'in en büyük ikinci ticari ortağı olmayı sürdürüyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in devam eden Çin ziyaretinin Çin-AB ticareti açısından ne anlama geldiği sorulan Shu, Çin'in iki tarafın liderleri arasındaki etkileşime dayanarak, işbirliğini daha yüksek düzeye çıkarmak ve dünya ekonomisine daha fazla istikrar ve canlılık katmak istediğini söyledi.

Beklenen Çin-AB kapsamlı yatırım anlaşmasının hakkında ise Shu, anlaşmanın hem Çin'deki hem de AB'deki insanlara ve şirketlere fayda sağlayabilmesi için her iki tarafın da anlaşmanın imzalanmasını teşvik etmeye yönelik birlikte çalışması gerektiğini söyledi.