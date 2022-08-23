Çin Ticaret Bakanlığı: Çin, Depa'ya Katılım Müzakerelerini İlerletiyor

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin'in Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'na (DEPA) katılım müzakerelerini kapsamlı bir şekilde ilerlettiği duyuruldu. Açıklama, Çin'in dünyanın ilk dijital ekonomi bölgesel anlaşmasına katılımı amacıyla çalışma ekibinin kısa bir süre önce kurulması sonrasında geldi. Çin, geçen Kasım ayında Yeni Zelanda, Singapur ve Şili tarafından başlatılan yeni bir tür ticaret ortaklığı anlaşması olan DEPA'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, Çin'in DEPA'ya katılmaya tamamen hazır olacağını, DEPA üyeleriyle kapsamlı müzakereler yürüteceğini ve katılım sürecini ilerletmeyi sürdüreceğini ifade etti. Dünyanın en büyük ikinci dijital ekonomisi olan Çin, dijital gelişimini hızlandırırken kurallar, düzenlemeler ve standartlar gibi alanlarda kurumsal açılımını da ilerletiyor. Bakanlık, Çin'in dünya genelindeki dijital ekonominin gelişimi açısından açık ve güvenli bir ortam yaratmak, bunun getirilerini paylaşmak ve daha fazla katkı sağlamak amacıyla diğer ülkelerle çalışmaya istekli olduğunu belirtti.