Çin Ticaret Bakanlığı: Çin, ABD'nin İhracat Kontrol Önlemlerini Suistimal Etmesine Karşı Çıkıyor

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin yarı iletkenlerle ilgili ürünlerin Çin'e ihracatını kısıtlamak için ihracat kontrol önlemlerini suistimal etmesine Çin'in kararlılıkla karşı çıktığını belirtti. Bakanlık Sözcüsü Shu Jueting, bu açıklamayı basın toplantısında ABD hükümetinin ABD'li çip tasarımcısı Nvidia'nın A100 ve H100 çiplerini Çin'e ihracatına yönelik yakın tarihli kısıtlamasına dair sorulara cevaben yaptı. Böyle bir hamlenin adil rekabet ilkesine karşı olduğunu ve uluslararası ekonomi ile ticaret kurallarını ihlal ettiğini kaydeden Shu, "Bu, Çinli işletmelerin meşru hakları ve çıkarları ile ABD'li şirketlerin çıkarlarına zarar verecek" dedi. "Bu adım uluslararası teknolojik değişimlerin yanı sıra ekonomik ve ticari işbirliğini de engelleyecek, küresel endüstriyel zinciler ile tedarik zincirlerinin istikrarı ve küresel ekonomik toparlanma üzerinde ciddi etki yaratacak" diye konuşan Shu, ABD tarafının hatalı uygulamalarına hemen son vermesi, Çinli ve diğer yabancı şirketler için eşit şartlar sağlaması ve küresel ekonomik istikrara yardımcı olacak daha fazla şey yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.