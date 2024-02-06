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Çin Ticaret Bakanlığı, Bahar Bayramı tatili için ihtiyaç malzemelerinin tedarikini artırıyor

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Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin yaklaşan Bahar Bayramı tatili sırasında ihtiyaç maddelerinin yeterli tedarikini sağlamaya yönelik çabalarını artırdığını duyurdu. Bakanlık, ürün kaynaklarının güçlendirilmesi ve malların zamanında dağıtılması için önlemler aldığını belirtti. Ayrıca, temel ihtiyaç malzemelerinin tüketiciler açısından daha erişilebilir olması için lojistik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Ülke genelinde ihtiyaç malzemelerinin arzı ise yeterliliğini koruyor.

BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin yaklaşan Bahar Bayramı tatili sırasında ihtiyaç maddelerinin yeterli tedarikini sağlamaya yönelik çabalarını artırdığını duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre alınan önlemler, bol envanter sağlamak için ürün kaynaklarının güçlendirilmesine ve malların piyasaya zamanında dağıtılmasına odaklanıyor.

Bakanlık ayrıca, temel ihtiyaç malzemelerinin tüketiciler açısından daha erişilebilir olması amacıyla lojistiğin kolaylaştırılması için çabaların sürdüğünü belirtti.

Ülke genelinde ihtiyaç malzemelerinin arzı ise yeterliliğini koruyor. Bakanlığın yayımladığı son verilere göre 36 büyük şehirdeki süpermarketlerin tahıl, yemeklik yağ, et ve yumurta envanterleri bu yılın başına kıyasla yüzde 10 ila 20 oranında arttı.

Ailelerin bir araya geldiği ve ziyafetlerin düzenlendiği Bahar Bayramı tatili bu yıl 10-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Bahar Bayramı Ekonomi Güncel Haberler

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