Çin Ticaret Bakanlığı: Avustralya ile Ekonomik ve Ticari İşbirliğini Artırmak İstiyoruz

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Perşembe günü, Çin'in Avustralya ile ikili ekonomik ve ticari iş birliğini ilerletmeyi amaçladığını, bunun için iki ülke liderleri arasında uzlaşmaya varma doğrultusunda oluşan farklılıkları yönetirken, iş birliğini...

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Perşembe günü, Çin'in Avustralya ile ikili ekonomik ve ticari iş birliğini ilerletmeyi amaçladığını, bunun için iki ülke liderleri arasında uzlaşmaya varma doğrultusunda oluşan farklılıkları yönetirken, iş birliğini genişletmek amacıyla beraber çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Yang Tao düzenlediği basın toplantısında, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen devlet liderleri toplantısının Çin-Avustralya ilişkilerini geliştirme konusunda yol gösterici olduğunu söyledi.

Yang, Çin'in Avustralya pamuğu, kaya ıstakozu, şarap ve arpa üzerindeki ticaret kısıtlamalarını kaldırıp kaldırmayacağına ilişkin gazetecilerden gelen bir soruyu yanıtlarken, Çin'in teftiş ve karantina önlemleri ile ticari sorunlara dair bulduğu çözüm yollarının kesinlikle iç yasalara ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyduğunu ve bunları kısıtlayıcı önlemler olarak yanlış yorumlamanın açıkça uygunsuz olduğunu söyledi.

Çin-Avustralya ticaretinin büyük kısmının işletmelerden geldiğini vurgulayan Yang, iki ülkedeki şirketlerin iş kararlarını talep ve piyasa koşullarına göre bağımsız olarak aldıklarını söyledi.

Yang ayrıca Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell'in önümüzdeki hafta görüntülü görüşme yapacağını da söyledi.