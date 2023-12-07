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Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun elektrikli araç ithalatı soruşturmasını eleştirdi

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının ticari korumacılık eylemi olduğunu belirtti. Sözcü, soruşturmanın otomotiv sanayi ve ticari ilişkilere zarar vereceğini ifade etti.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Komisyonu'nun Çin yapımı elektrikli araçların ithalatına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının yeterli kanıttan yoksun olduğunu ve tipik bir ticari korumacılık eylemi teşkil ettiğini söyledi.

He, Perşembe günkü basın toplantısında, Avrupa Komisyonu'nun söz konusu soruşturmayı 4 Ekim'de, herhangi bir endüstriyel uygulama olmaksızın başlattığını ve Çin'in böylesi bir hamleye şiddetle karşı çıktığını kaydetti.

Sözcü, soruşturmanın küresel otomotiv sanayi ve tedarik zincirlerinde ciddi sekteye ve bozulmaya yol açtığını, ayrıca Çin'in, Avrupa'nın ve hatta dünyanın iklim değişikliğiyle mücadelesi için elverişli olmadığını ve Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere zarar vereceğini belirtti.

He, Çin ile AB arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, tamamlayıcılık ve karşılıklı fayda unsurlarıyla öne çıktığını vurguladı.

Sözcü, "Avrupa Komisyonu'nun tüm tarafların görüşlerini dikkatle dinlemesini, ticari korumacılık uygulamalarını terk etmesini, Çin ve Avrupa otomotiv sektörlerinin ticaret ve yatırım işbirliğini derinleştirmesine destek vermesini, kazan-kazan anlayışına dayalı kalkınmayı teşvik etmesini ve her iki tarafın da iklim değişikliğiyle ortaklaşa mücadele etmesi ve yeşil dönüşümü başarması için elverişli bir ortam oluşturmasını umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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