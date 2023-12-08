Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin İhracat Kontrollerini Kötüye Kullanmayı Reddediyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Çin'e karşı ihracat kontrollerini kötüye kullanma ve karşılıklı yatırımı kısıtlama hamlelerini şiddetle reddettiklerini söyledi. ABD'nin son açıklamalarının uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini baltalayacağını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin Çin'e karşı ihracat kontrollerini kötüye kullanma ve karşılıklı yatırımı kısıtlama hamlelerini şiddetle reddettiklerini söyledi.

He, Perşembe günkü basın toplantısında ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun, Çin'in yarı iletkenlere ve son teknolojilere erişiminin kısıtlanması çağrısı yapan son açıklamalarına ilişkin soruya yanıt olarak söz konusu ifadeleri kullandı.

İki devlet başkanının, Çin-ABD ilişkilerinin rekabetle ilgili yönlerini sorumlu şekilde yönetme konusunda mutabakata vardığını hatırlatan He, ilgili ABD departmanlarının Çin'le birlikte çalışarak San Francisco zirvesinde varılan uzlaşıyı hayata geçirmesini umduğunu belirtti.

ABD tarafının kontrol ve kısıtlama önlemlerinin, ulusal güvenlik kavramını genişletmek anlamına geldiğini Çin'in sıklıkla vurguladığını kaydeden sözcü, bu önlemlerin piyasa kurallarını ve uluslararası ekonomi ve ticaret düzenini baltalayacağını, ayrıca küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

"Bu önlemler Çin'in kalkınmasını durduramayacak, ABD şirketlerinin Çin piyasasını kaybetmesine yol açarak bu şirketlerin çıkarlarına zarar vermekten başka işe yaramayacaktır" diyen He, Çin'in gidişatı ve önlemlerin etkisini yakından takip ederek kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını sözlerine ekledi.