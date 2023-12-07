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Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'nin elektrikli araçlara vergi indirimi engeli ayrımcılıktır

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'nda Çin yapımı elektrikli araçların tam vergi indiriminden yararlanmasını engelleyen hükümlerin ayrımcılık olduğunu ve piyasa dışı politika ve uygulama anlamına geldiğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'nda Çin yapımı elektrikli araçların tam vergi indiriminden yararlanmasını engelleyen hükümlerin ayrımcılık olduğunu ve "piyasa dışı politika ve uygulama" anlamına geldiği söyledi.

He, Perşembe günkü olağan basın toplantısında, ABD'nin ayrımcı sübvansiyon politikasının, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) temel ilkelerine aykırı olduğunu, uluslararası ticaret ve yatırımı ciddi şekilde sekteye uğrattığını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını baltaladığını kaydetti.

He, Çin dahil olmak üzere birçok DTÖ üyesinin, DTÖ Mal Ticareti Konseyi nezdinde ve çeşitli vesilelerle bu politikaya yönelik ciddi endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Sözcü, elektrikli araç sektörünün teknolojiye öncülük eden bir sektör olduğunu ve yeterli rekabetin teknolojik ilerleme için kilit önemde olduğunu ifade etti. ABD'nin adil rekabeti engelleyen yapay ticari bariyerler oluşturduğunu vurgulayan sözcü, bunun ise elektrikli araç teknolojisi ve sektörünün gelişimine zarar verdiğini söyledi.

He, ABD'nin piyasa ilkelerine saygı duyması, DTÖ kurallarına sıkı şekilde riayet etmesi, hatalı ayrımcı sübvansiyonları düzeltmesi ve adil, eşit, ve ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı yaratması gerektiğini kaydetti.

Sözcü, Çin'in, ABD önlemlerinin uygulanmasını değerlendirip kendi meşru hak ve çıkarlarını gözetmek üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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