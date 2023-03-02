Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'nin Dtö Raporu 'Israrlı Zorbalık'

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin yayımladığı Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) Katılım Taahhütlerini Yerine Getirmesine İlişkin 2022 Raporu'nun, ABD'nin tek taraflı bakışı ile zorbaca davranışlarını net şekilde ortaya koyduğunu belirterek itiraz etti.

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin yayımladığı Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) Katılım Taahhütlerini Yerine Getirmesine İlişkin 2022 Raporu'nun, ABD'nin tek taraflı bakışı ile zorbaca davranışlarını net şekilde ortaya koyduğunu belirterek itiraz etti.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD tarafının Çin'in DTÖ'ye yönelik taahhütlerini yerine getirmedeki büyük başarılarını göz ardı ettiğini, piyasa ekonomisini geliştirmedeki ilerlemesini çarpıttığını, ayrıca çok taraflı ticaret sistemi ve küresel ekonomik gelişime olan önemli katkılarını reddettiğini söyledi.

Yetkili, ABD'nin, diğer DTÖ üyelerini kendi "piyasa ekonomisi" kriterlerine göre yargıladığını ve bunun yasal ve olgusal temelden yoksun olduğunu belirtti.

Yetkili, DTÖ'nün en büyük gelişmekte olan ülkesi olarak Çin'in yirmi yıldan uzun süredir çok taraflı ticaret sistemini her zaman desteklediğini ve DTÖ'ye katılım taahhütlerini tam olarak yerine getirdiğini ifade etti.

Yetkili, Çin'in DTÖ üyeleri tarafından, üst düzey kurumsal açılımını sürekli olarak genişletmesi ve başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer gelişmekte olan üye ülkelere çok taraflı ticaret sistemine entegre olmaları yönünde verdiği aktif yardım nedeniyle, geniş çapta kabul gördüğünü söyledi.

ABD'nin son yıllarda tek taraflı ticaret zorbalığına başvurduğunu, sanayi politikalarında çifte standardı manipüle ettiğini, ayrıca küresel sanayi ve arz zincirlerini bozduğunu kaydeden yetkili, bunun da çok taraflı ticaret sisteminin otoritesi ve etkinliğine ciddi şekilde zarar verdiğini vurguladı.

DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması, ABD önlemlerinin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine hükmetti. Ancak ABD'nin kararı uygulamayı reddettiğini ve DTÖ temyiz organını "felç ettiğini" belirten yetkili, bunun çok taraflı ticaret sisteminin temel değer ve ilkelerini zayıflattığını ifade etti. Yetkili, Çin'in derin bir hayal kırıklığına uğradığını sözlerine ekledi.

Yetkili, Çin'in ABD'yi yanlışlarını derhal düzeltmeye, DTÖ kuralları ve kendi taahhütlerine uymaya ve çok taraflı ticaret sisteminin otoritesini, bütünlüğünü ve etkinliğini korumadaki rolünü yerine getirmeye çağırdığını sözlerine ekledi.