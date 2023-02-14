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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli Kuruluşları İhracat Kontrol Listesine Almasına Karşı Çıktı

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Çinli Kuruluşları İhracat Kontrol Listesine Almasına Karşı Çıktı

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin Çinli altı kuruluşu ihracat kontrol listesine dahil etme hamlesine kesin bir şekilde karşı çıktığını söyledi.

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı'ndan bir sözcü Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'nin Çinli altı kuruluşu ihracat kontrol listesine dahil etme hamlesine kesin bir şekilde karşı çıktığını söyledi. ABD, bu Çinli kuruluşları Çin'in askeri zeplinleri gibi havacılık programlarını destekledikleri iddiasıyla ihracat kontrol listesine dahil etmişti.

Sözcü, ABD'nin uzun süredir diğer ülkelerin şirketlerini baskı altına almak ve düzenli ekonomik ve ticari alışverişleri bozmak için ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını ifade etti.

Sözcü, bu hamlelerin etkilenen şirketlerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini, küresel tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını baltaladığını ve dünyanın ekonomik toparlanmasını ve büyümesini engellediğini vurguladı.

Çin'in ABD tarafını, Çinli firmalara yönelik nedensiz baskıyı durdurmaya çağırdığını belirten sözcü, ülkenin firmalarının meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İhracat Güncel Haberler

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