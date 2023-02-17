Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'li Silah Tüccarlarına Yönelik Yaptırımlar Prosedüre Uygun

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Taiwan bölgesine silah satan iki ABD'li şirketin güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklenmesinin ve buna yönelik tedbirler alınmasının normal hukuki yaptırım prosedürü olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 17 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Taiwan bölgesine silah satan iki ABD'li şirketin güvenilir olmayan kuruluşlar listesine eklenmesinin ve buna yönelik tedbirler alınmasının normal hukuki yaptırım prosedürü olduğunu belirtti.

Bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada Lockheed Martin Corporation ve Raytheon Missiles & Defence şirketlerinin, Çin'in güçlü muhalefetine rağmen son yıllarda Taiwan'a defalarca silah satarak Çin'in ulusal güvenliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi.

Sözcü, Çin'in hamlesinin, Dış Ticaret Yasası, Ulusal Güvenlik Yasası ve diğer ilgili yasaların yanı sıra güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ilişkin yönetmeliğin 2. maddesine uygun olduğunu vurguladı.

Bakanlık, iki şirketi söz konusu listeye koyma kararını Perşembe günü duyurmuştu.

Taiwan meselesinin Çin'in iç meselesi olduğunu ve Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirten sözcü, hiçbir dış müdahaleye hoşgörü gösterilmeyeceği uyarısında bulundu. Sözcü, tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkileri düzenleyen ve uluslararası toplumda uzlaşma sağlamış, evrensel olarak kabul görmüş bir temel norm olduğunu hatırlattı.

Sözcü, adı geçen iki şirketin Taiwan'a yaptığı füze, savaş uçağı ve diğer saldırı silahları satışının, Çin'in ulusal güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ciddi şekilde tehlikeye attığını, tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ettiğini, ayrıca Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye attığını ifade etti.

Sözcü, yasa uyarınca, Çin'in egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye sokan bu şirketlerin sorumlu tutulduğunu söyledi.

Güvenilir olmayan kuruluşlar listesi uygulamasına geçilmesinin, Çin'in yabancı yatırıma yönelik tutumunda bir değişiklik olduğu anlamına gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine sözcü, yabancı sermayeli işletmelerin endişelenmesine gerek olmadığını kaydetti.

Sözcü, güvenilir olmayan kuruluşlar listesine ilişkin yönetmeliğin uygulanmasının, Çin yasalarını ihlal eden çok az sayıda yabancı kuruluşu hedefleyen kapsamıyla tamamen sınırlı olduğunu ve keyfi olarak genişletilmeyeceğini belirtti.

Sözcü, Çin hükümetinin yüksek standartlı bir dışa açılımı destekleme, çok taraflı ticaret sistemini sürdürme ve pazardaki çeşitli şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı.