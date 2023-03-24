Çin Ticaret Bakanlığı: Abd, Çin Menşeli Mallara Yönelik Tüm Ek Gümrük Tarifelerini Kaldırmalı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tüm ek gümrük tarifelerini mümkün olan en kısa sürede tamamen iptal etmesi gerektiğini söyledi.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı tüm ek gümrük tarifelerini mümkün olan en kısa sürede tamamen iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, 301. madde kapsamında uygulanan ek gümrük tarifelerinin tek taraflılık ve ticaret korumacılığı oluşturduğunu, ikili ticareti ciddi şekilde bozduğunu ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdığını belirtti.

Shu'nun bu açıklaması, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun 15 Mart tarihli bir raporuna yanıt olarak geldi. Rapor, 232. ve 301. maddeler kapsamındaki gümrük tarifelerinin ABD ithalat fiyatlarında neredeyse bire bir artışla sonuçlandığını ve ABD'li ithalatçıların 301. madde gümrük tarifelerinin neredeyse tüm yükünü üstlendiğini ortaya koymuş oldu.

Shu, ABD tarafının, konuyla ilgili ABD kamuoyunu dikkate alması, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) anlaşmazlıkları çözme heyetinin 301. Madde gümrük tarifelerinin örgütün kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararına saygı duyması ve Çin menşeli mallara uygulanan tüm ek gümrük tarifelerini mümkün olan en kısa sürede tamamen iptal etmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in ABD ile artan ticaret fazlasının, ABD'nin Çin menşeli mallar üzerindeki gümrük vergilerini düşürmesini engelleyip engellemeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Shu, Çin'in asla kasıtlı olarak ticaret fazlası oluşturmaya çalışmadığını belirtti.

Bakanlık sözcüsü, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığının, iki tarafın ekonomik yapıları, küresel endüstriyel iş bölümü ve ABD'nin Çin'e yönelik ihracat kontrolleri gibi birçok faktörün sonucu olduğunu söyledi.

Shu, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin doğası gereği karşılıklı fayda sağladığını söyledi. Çinli firmaların tarım ürünleri, otomobiller, teknoloji ile enerji ve petrokimya ürünleri gibi ABD ürünlerini ithal etmesi her iki tarafın da çıkarına hizmet ederken, Çin ihracatı ABD'nin tüketici talebini karşılamaya ve enflasyonu düşürmeye yardımcı oluyor.

Shu, iki taraf arasında daha fazla işbirliği için elverişli koşullar yaratmak ve ticaret açığını azaltmak için ABD'nin 301. Madde gümrük tarifelerini kaldırması, Çinli firmalar üzerindeki ihracat kontrollerini gevşetmesi ve Çinli şirketlerin karşılaştıkları ticaret kısıtlamalarını hafifletmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin TikTok'u satılmaya zorlayacağına dair basında çıkan son haberlere yanıt olarak Shu, haberin doğruluk payının bulunması durumunda Çin'in, ABD'nin hamlesine şiddetle karşı çıkacağını söyledi.

TikTok'un potansiyel satışı veya elden çıkarılmasının, teknoloji ihracatını etkileyeceğini, bunun da Çin yasaları ve düzenlemeleri ışığında idari izin prosedürlerinden geçmesi gerektiğini söyleyen Shu, Çin hükümetinin yasalara göre kararlar alacağını kaydetti.

Sözcü, TikTok'u satışa zorlamanın Çin dahil dünyanın her yerinden yatırımcıların ABD'ye yatırım yapma güvenini ciddi şekilde zedeleyeceği konusunda uyarıda bulundu.