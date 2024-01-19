Çin Ticaret Bakanlığı, 47 yeni kurumsal inovasyon açıkladı

BEİJİNG, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin pilot serbest ticaret bölgelerinden 47 yeni kurumsal inovasyon açıkladı.

Bakanlığa göre 23 en iyi uygulama örneği ve 24 pilot reform deneyiminden oluşan kurumsal inovasyonlar, reformun derinleştirilmesi ve ilgili alanlarda açılımın genişletilmesi için ülke genelinde bir referans işlevi görecek.

Açıklamada, en iyi uygulama örneklerinin ağırlıklı olarak ticaretin kolaylaştırılması, hükümet görevlerinin dönüşümü, sermaye kaynak güvenliği ve yüksek kaliteli endüstriyel kalkınma alanlarını kapsadığı belirtildi.

Bakanlığa göre, pilot reform deneyimi ise ağırlıklı olarak yabancı yatırım erişimi, bilimsel ve teknolojik inovasyon, çevre koruma, ulaşım ve finans gibi alanlara odaklanıyor.

Ticaret Bakanlığı'na göre Çin'in pilot serbest ticaret bölgeleri, ulusal düzeyde teşvik edilen kurumsal reform alanında şu ana kadar 349 inovasyon vakasında başarılı uygulama kaydetti.