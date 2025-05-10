Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao: ABD'nin Gümrük Vergilerine Karşı Güçlü Tepki

MOSKOVA, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'nin sözde "karşılıklı gümrük vergilerinin" kötüye kullanılmasına güçlü şekilde karşı çıktıklarını belirterek, meşru kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Wang, perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ile bir araya geldi.

İki bakan, Çin ile Rusya arasında yatırımların teşviki ve karşılıklı korunmasına ilişkin güncellenen anlaşmanın uygulanması, ikili ekonomi ve yatırım işbirliğinin güçlendirilmesi ve ABD tarafının sözde "karşılıklı gümrük vergileri" konularını ele aldı.

Wang, ayrıntılı ve kapsamlı bir değerlendirmenin ardından ABD ile üst düzey ekonomik ve ticari görüşmelerde bulunmayı kabul ettiklerini ifade etti.

Halihazırda karşı önlemler aldıklarını kaydeden Wang, izledikleri tutumunun tutarlı olduğunu dile getirdi.

Wang, kalkınma çıkarlarını koruma kararlılıklarının değişmediğini ve uluslararası eşitlik ve adaleti koruma ve uluslararası ekonomik ve ticari düzeni sürdürme yönündeki duruş ve hedeflerinin de değişmeyeceğini sözlerine ekledi.