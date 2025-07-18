Çin Ticaret Bakanı'ndan ABD ile Ekonomik İlişkiler Hakkında Açıklama

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri zorla koparmaya yönelik her türlü girişimin başarısız olmaya mahkum olduğunu söyledi.

Wang, cuma günkü basın toplantısında Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içinde inişli çıkışlı bir seyir izlediğini, ancak iki ülkenin birbirleri için önemli ortaklar olmaya devam ettiğini ifade etti.

Bakan, Çin ile ABD arasındaki ticaretin karşılıklı genel ticaret hacimlerindeki payının azalmasına rağmen, genel olarak istikrarlı seyrettiğini belirtti.

2024 yılında iki ülke arasındaki mal ticaretinin 2017'ye göre yüzde 18, hizmet ticaretininse yüzde 34,7 oranında arttığını vurgulayan Wang, iş çevreleri arasındaki yakın etkileşim sayesinde iki ülkenin kilit önemdeki yatırım ortakları olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan, Çin ve ABD'nin eşit şartlarda diyalog ve istişare yoluyla sorunları uygun şekilde çözebileceğini ve anlaşmazlıkları gidermek için çalışarak karşılıklı fayda sağlayan sonuçlar elde edebileceğini kanıtladığını belirtti.

Wang, Çin ve ABD'nin, dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak küresel ekonomik refah ve kalkınmaya daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Bakan, diyalog ve iletişimi artırmak, ortak zemini genişletmek, yanlış anlamaları azaltmak, işbirliğini güçlendirmek ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerini sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma yoluna sokmak üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.