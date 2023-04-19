Çin Ticaret Bakanı: Çin ile Orta Asya Ülkeleri Arasındaki Ticaret Güçleniyor

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin ile beş Orta Asya ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki ticaretin güçlü büyüme ivmesini koruduğunu söyledi.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çin ile beş Orta Asya ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki ticaretin güçlü büyüme ivmesini koruduğunu söyledi.

Salı günü altı ülkenin ekonomi ve ticaret bakanları arasında gerçekleştirilen video bağlantılı toplantıda konuşan Wang, bu yılın ilk iki ayında Çin ile beş Orta Asya ülkesi arasındaki ticaretin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığını belirtti.

Çin'le beş ülke arasındaki ticaretin, geçen yıl 70,2 milyar ABD dolarına ulaşarak tarihi bir rekor kırdığını hatırlatan Wang, 2022'de Çin'in bu ülkelerden tarım, enerji ve maden ürünleri ithalatı yüzde 50 artarken bu ülkelere mekanik ve elektronik ürün ihracatının yüzde 42 yükseldiğini dile getirdi.

Geçen yılın sonu itibariyle Çin'in beş Orta Asya ülkesindeki doğrudan yatırım stoku, petrol ve doğalgaz arama, işleme ve üretimi, bağlantısallık ve dijital teknolojiler gibi alanlarda çok sayıda işbirliği projelerinin başlatılmasıyla yaklaşık 15 milyar dolara ulaştı.

Wang, Çin'in ticaret ve yatırımda yeni modelleri teşvik etmek, kalkınmanın itici gücü olarak yenilikleri sürdürmek, bölgedeki sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenli ve istikrarlı olmasını sağlamak, çok taraflı ticaret sistemini desteklemek ve bölgeler arası sınır ticaretini yeni büyüme motoru haline getirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Beş Orta Asya ülkesinin bakanları, ticaret ve yatırım, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve transit ulaşım konularında işbirliğini güçlendirmek üzere Çin ile el birliği yapmaya istekli olduğunu ifade etti.

Altı ülkenin bakanları toplantıda, Çin-Orta Asya Zirvesi'nde belirli sonuç belgelerinin imzalanacağı ve Orta Asya ürünlerinin Çinli tüketicilere tanıtılmasına yönelik bir elektronik ticaret kampanyasının başlatılacağı konusunda mutabakata vardı.