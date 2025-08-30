Çin Ticaret Bakanı, ABD Ziyaretinde Ekonomik İlişkileri Ele Aldı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) - Çin Ticaret Bakanlığı'nın uluslararası ticaret temsilcisi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang, 27-29 Ağustos tarihleri arasında ABD'yi ziyaret ederek ABD'li yetkililer ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın cumartesi günkü açıklamasına göre Li, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle bir araya geldi.

İki taraf, Çin ve ABD liderleri arasında yapılan telefon görüşmesinde varılan mutabakatın uygulanması konusunda görüş alışverişinde bulundu ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkileri ile Çin-ABD ekonomik ve ticari görüşmelerinde varılan mutabakatın uygulanması gibi konuları ele aldı.

Li, Çin ve ABD'nin karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kalması gerektiğini belirterek, Çin-ABD ekonomik ve ticari danışma mekanizmasını iyi bir şekilde kullanmaya devam etmeleri, farklılıkları yönetmeleri, eşit diyalog ve danışma yoluyla işbirliğini genişletmeleri ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini ortaklaşa teşvik etmeleri gerektiğini vurguladı.

Li, ziyareti sırasında ABD-Çin İş Konseyi, ABD Ticaret Odası ve bazı ABD şirketlerinin temsilcileriyle de görüşmeler yaptı ve görüş alışverişinde bulundu.