Çin, Tibet'teki Dini Faaliyetlerin Korunduğunu Belirtti

LHASA, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin yayımladığı resmi rapora göre, Çin'in güneybatısındaki Xizang ( Tibet ) Özerk Bölgesi'nde yasal dini faaliyetlerin etkin koruma altında olduğu ve inananların dini gereksinimlerini karşılamaları yönünde her türlü çabanın gösterildiği belirtildi.

"Yeni Dönemde Xizang'da İnsan Hakları" başlıklı raporda, bölgede yaklaşık 46.000 Budist rahip ve rahibenin, 12.000 yerli Müslümanın ve 700'ün üzerinde Katolik Hristiyan'ın bulunduğu belirtildi.

Sıradan inananların evlerinde yaygın olarak bir kutsal metin odası ya da Budist mabedi bulunduğuna dikkat çekilen raporda Tibetlilerin Budist manastırlarında kutsal metinlerin öğrenilmesi, teati edilmesi, rahiplik ya da rahibeliğe başlangıç, abhisheka (güçlenme töreni) ve kendi kendini geliştirme gibi geleneksel dini faaliyetlerin düzenli şekilde yerine getirildiği belirtildi. Ayrıca manastırlarda düzenli şekilde kutsal metinler konusunda sınavların yapıldığı ve akademik dereceler verildiği kaydedildi.

Raporda Xizang'daki merkezi yönetimin ve her seviyedeki yönetimlerin, Tibet Budizmi'nin yaşayan Buda'larının reenkarnasyon geleneğine tam olarak saygı gösterdiği ve Tibet Budizmi'nin Yaşayan Buda'larının Reenkarnasyonunun Yönetimi Önlemleri'ni harfiyle yerine getirip süreci yasalar uyarınca yönettiği vurgulandı.